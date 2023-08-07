مقتل 4 جنود سوريين بقصف إسرائيلي استهدف محيط دمشق

الوكيل الاخباري - قُتل 4 جنود سوريين وجرح 4 آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف ليل الأحد-الاثنين، مواقع في محيط دمشق، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع السورية.

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وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) نقلا عن مصدر عسكري أنه "قرابة الساعة 2:20 من فجر الاثنين، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط دمشق".



وأضاف المصدر أن العدوان أدى إلى مقتل 4 جنود سوريين وإصابة 4 آخرين بجروح، بالإضافة إلى وقوع بعض الخسائر المادية، وفق الوكالة.



وبين المصدر أن وسائط الدفاع الجوي السورية تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها.



ودوت أصوات انفجارات سمعت بوضوح في أرجاء العاصمة السورية تلا ذلك سماع إطلاق المضادات الجوية.



وشنّت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوية في سوريا، طالت مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني بينها مستودعات أسلحة وذخائر في مناطق متفرّقة.



ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنّها تكرّر أنّها ستواصل التصدّي لما تصفها بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

سانا