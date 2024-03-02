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السبت، 02-03-2024 10:51 ص

"سي إن إن": اكتشاف منطاد استطلاعي بالقرب من سواحل ألاسكا

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الوكيل الإخباري - أفادت شبكة "سي إن إن" الإعلامية الأمريكية نقلا عن مصادرها بأن صيادين اكتشفوا ما يعتقد أنه منطاد استطلاعي بالقرب من سواحل ولاية ألاسكا الأمريكية.

وقالت مصادر مطلعة لـ "سي إن إن"، أمس الجمعة، إن الصيادين سيسلمون المنطاد لمكتب التحقيقات الفدرالي بعد وصولهم إلى ميناء خلال اليومين القادمين.

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وحسب المصادر، فإن الصيادين قدموا صور المنطاد للهيئات الأمنية الأمريكية.

ومن المتوقع نقل المنطاد إلى مختبر لمكتب التحقيقات الفدرالي، حيث سيجري تحليله.


يذكر أن الولايات المتحدة أعلنت في فبراير 2023 إسقاط منطاد استطلاعي صيني. وقال البنتاغون آنذاك إن المنطاد كان يقوم بجمع معلومات استخباراتية.


وأسفر الحادث عن بعض التوترات في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، حيث أجل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن زيارته المقررة للصين.


بدورها، اتهمت بكين الولايات المتحدة بنشر معلومات مضللة، وقالت إن المنطاد كان مخصصا للأرصاد الجوية، ودخل الأجواء الأمريكية عن طريق الخطأ.

 

RT

 




 

 


 

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