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الثلاثاء، 06-02-2024 12:35 م

ترامب: عدد المهاجرين في البلاد حتى نهاية ولاية بايدن سيتجاوز عدد سكان نيويورك

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الوكيل الإخباري - قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن عدد المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة حتى نهاية رئاسة جو بايدن، سيتجاوز عدد سكان ولاية نيويورك ويصل إلى نحو 19 مليون شخص.

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وأضاف ترامب: "الملايين من الناس يتدفقون إلى بلادنا.. أعتقد أن الرقم الحقيقي بحلول نهاية فترة ولاية بايدن الرئاسية .. سيكون 18-19 مليون شخص، وليس أربعة ملايين". 


وشدد على أنه خلال فترة رئاسته، كانت الولايات المتحدة تتمتع بالحدود "الأكثر أمانا" في تاريخ البلاد.


وتشهد الولايات المتحدة مستويات قياسية من الهجرة غير الشرعية، حيث سجل مسؤولو الحدود 302 ألف عبور حدودي غير قانوني في ديسمبر الماضي، وهو أكبر عدد في شهر واحد.

 

RT

 




 

 


 

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