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الجمعة، 19-05-2023 03:07 م

شاهد.. الزعماء العرب في صورة تذكارية بعد التئام الشمل

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الوكيل الإخباري - التقطت عدسات الكاميرا صورة تذكارية تاريخية لاجتماع قمة الجامعة العربية الـ 32 في جدة بالمملكة العربية السعودية.

وقد انطلقت اليوم الجمعة القمة العربية العادية في دورتها الـ 32 وسط أجواء التئام شمل الصف العربي بعد عودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية.

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وشدد رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن في كلمته أمام القمة على الحرص على توحيد الصف العربي، ورحب بعودة سوريا إلى الجامعة العربية، وثمن جهود المملكة العربية السعودية لإعادة سوريا إلى حضن الجامعة، وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني ووضع حد لسياسات الاستيطان الإسرائيلية.

 

ودعا الفرقاء السودانيين إلى تغليب مصلحة الوطن والاحتكام للحور، وتجنب الانزلاق إلى دوامة العنف.

 


 

RT

 




 

 


 

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