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برلماني أوكراني يطالب بنشر محتوى صفقة المعادن مع الولايات المتحدة

ا
أرشيفية
 
الإثنين، 05-05-2025 02:58 م

الوكيل الإخباري- طالب عضو البرلمان الأوكراني دانيل غيتمانتسيف، بنشر المحتوى الكامل لاتفاق الموارد الطبيعية الموقع مع الولايات المتحدة، بما في ذلك جميع التفاصيل والشروط الفنية والملاحق.

وكتب غيتمانتسيف على قناته في تيلغرام: "نواب الشعب يدركون التكلفة والمشكلة، وسيتخذون قرارا يصب في مصلحة البلاد. يجب نشر المصادر الأولية، بما في ذلك الشروط الفنية والتفاصيل وغيرها من النقاط الدقيقة. الأوكرانيون يجيدون قراءة النصوص وتحليلها. لا توجد ضرورة لنشر تفسيرات لمحتويات الوثائق على فيسبوك، مع تحريف هذه المحتويات في الوقت نفسه".

في وقت سابق، صرح ميخائيل بودولياك مستشار مكتب زيلينسكي،  بأن الاتفاق المذكور يتكون من عدة عناصر - اتفاقية إطارية واثنتين فنيتين: حول إنشاء صندوق سيادي بين الوكالات الحكومية الأمريكية والأوكرانية، وتوزيع المسؤوليات في الصندوق.

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من جانبه طالب فلاديمير زيلينسكي، سلطات الولايات المتحدة بإلغاء تأشيرات الدخول لنواب البرلمان الأوكراني الذين لا يريدون التصديق على الاتفاق. ووفقا له، يتبنى هذا الموقف في البرلمان ليس فقط أعضاء منفردين، بل أحزاب بأكملها.

 

RT

 
gnews

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