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السبت، 31-12-2022 04:13 م

شويغو مهنئا العسكريين الروس: نصرنا كحلول العام الجديد أمر حتمي

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الوكيل الإخباري - هنأ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أفراد القوات المسلحة بعيد رأس السنة المقبل، مشيرا إلى أن هذا العيد لم يعد في الظروف الحالية مجرد تقليد شعبي، بل أصبح رمزا للأمل في مستقبل سلمي.

وأشار شويغو في رسالة تهنئة وجهها للعسكريين ونشرتها وزارة الدفاع اليوم السبت، إلى أنه "في العام الماضي، واجهنا جميعا محنا خطيرة غيرت مسار الزمن المعتاد".

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وقال: "نستقبل (العام الجديد) وسط أوضاع عسكرية سياسية صعبة، عندما يحاول البعض شطب تاريخنا المجيد وإنجازاتنا العظيمة، فإنهم يهدمون نصبا تذكارية للمنتصرين على الفاشية ويكرمون مجرمي الحرب، ويلغون ويدنسون كل شيء روسي. في ظل هذه الظروف، ليس عيد رأس السنة مجرد تقليد شعبي لطيف فحسب، بل يكتسب أيضا معنى أعمق، كونه رمزا لآمالنا في مستقبل سلمي".


وشكر شويغو العسكريين على الشجاعة والبطولة التي أظهروها أثناء أداء واجبهم العسكري، وقال إن "السنة المنتهية ستبقى للأبد في سجل التاريخ العسكري للوطن ممتلئا بمآثركم الخالدة وشجاعتكم وعطائكم وبطولتكم في مكافحة النازية الجديدة والإرهاب"، مضيفا أن ذكرى "رفاقنا الذين ضحوا بأنفسهم أثناء أداء المهام القتالية من أجل إنقاذ المدنيين.. ستبقى خالدة في قلوب شعوب روسيا".


وأعرب شويغو عن امتنانه الخاص للأطباء والعاملين في المجمع الصناعي العسكري وقطاع البناء والناشطين وجميع "المواطنين المهتمين الذين يقدمون إسهامات لا تقدر بثمن، في تعزيز القدرة الدفاعية للبلاد وإقامة حياة سلمية في الأراضي المحررة من النازيين".


وختم شويغو رسالته متمنيا للجميع "الصحة الجيدة والثبات والرفاق الموثوق بهم والمخلصين، وسماء صافية بالطبع"، مؤكدا أن "انتصارنا مثل حلول العام الجديد، أمر حتمي".

 

RT

 




 

 


 

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