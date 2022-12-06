الثلاثاء 06-12-2022
الوكيل الاخباري

مذكرة تفاهم بين الجامعة الأردنية ودائرة مراقبة الشركات

ثني شاب عن انهاء حياته في إربد

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

تطورات تساقط الامطار في المملكة

بدء تساقط الأمطار الغزيرة في المملكة - فيديو

ولي العهد يترأس اجتماعا في وزارة السياحة

المعايطة يوجه الى بذل المزيد من الجهود التوعوية لنشر الوعي البيئي والسياحي

رفع أجور نقل البضائع - تفاصيل

المواصفات تكشف نسبة الخطأ في القبانات التي تحمل شهادات معايرة

إضراب سائقي التطبيقات الذكية عن العمل اعتباراً من الغد

الثلاثاء، 06-12-2022 04:55 م

كندا تحقق بوصول قطع محلية الصنع لمسيّرات إيرانية تستخدمها روسيا

thumbs_b_c_41447f2d341d8df6a8fc447012fd678a


الوكيل الإخباري - تحقق السلطات الكندية في كيفية وصول قطع مصنعة على أراضيها إلى المسيّرات الإيرانية التي تستخدمها روسيا لمهاجمة أوكرانيا، وفق ما ذكر رئيس الوزراء جاستن ترودو أمس (الاثنين).

وأفادت وسائل إعلام محلية أن مركز "ستيت ووتش" الأوروبي للأبحاث وسلطات كييف عثروا على مكونات هوائيات من تصنيع شركة "تاليزمان وايرلس" التي تتخذ من أوتاوا مقرا، من بين 30 قطعة منتجة لدى شركات غربية، في مسيّرات "شاهد 136" التي تعد جزءا من ترسانة روسيا، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال ترودو "بالتأكيد نشعر بقلق بالغ حيال هذه التقارير.. لا نريد أن يتم استخدام (تكنولوجيا كندية) في حرب روسيا غير الشرعية في أوكرانيا أو في مساهمة إيران" في هذه الحرب.

اضافة اعلان

 

وأشار إلى التطبيق الصارم لتراخيص التصدير بالنسبة للتكنولوجيا الحساسة.

وأضاف "سنتابع مع هذه الشركة.. من أجل محاولة تحديد بالضبط كيف انتهت منتجات ما كان ينبغي أن تصل إلى جهات مثل الحكومة الإيرانية، لديها".

 

وتابع أن "تاليزمان وايرلس" تتعاون "بشكل كامل" مع التحقيق.

وفرضت أوتاوا مؤخراً عقوبات على عدة شركات إيرانية لتصنيع المسيّرات.

 

الشرق الأوسط

 




 

 


 

إقرأ ايضا
638f5ab84236046f8a6925b0

الجزائر.. 14 مصابا بانفجار في مصنع للأسمنت

638f53954c59b77ad4021729

جورجيا لن تقدم الدعم العسكري لأوكرانيا

1120222816528678871042

الجامعة العربية: نتعاون مع الإعلام لصناعة محتوى ملائم

638f45fd4236046f3401e991

مقتل برلمانية في جمهورية دونيتسك بقصف أوكراني

638f3e984c59b77ad40216e4

أردوغان: إذا كان الإرهاب ينبع من شمالي سوريا فسنقضي على المنابع

9993233566492238

روسيا وأوكرانيا تتبادلان 120 من أسرى الحرب

أخبار متعلقة
9993233566492238

روسيا وأوكرانيا تتبادلان 120 من أسرى الحرب

102016267564922

مدّعي عام الجنائية الدولية يحذّر من تشكيل محكمة خاصة لمحاسبة روسيا

image (2)

الاتحاد الأوروبي يرحب بتمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود

image

الناتو يجري محادثات أزمة بعد سقوط صاروخ في بولندا

06900357-chemo-creates-leaky-blood-vessels-helping-cancer-cells-to-spread-355400-1280x720-1

البيت الأبيض يشيد بـ "النصر الاستثنائي" في خيرسون

2021-06-07T091338Z_443290580_RC2LVN9D2WQW_RTRMADP_3_IRAN-NUCLEAR-IAEA

"الوكالة الذرية": تضرر منشأة أبحاث أوكرانية