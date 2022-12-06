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الثلاثاء، 06-12-2022 04:36 م

روسيا وأوكرانيا تتبادلان 120 من أسرى الحرب

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الوكيل الإخباري - قال أكبر مسؤول عينته روسيا في إقليم دونيتسك بشرق أوكرانيا إنه من المقرر أن تتبادل روسيا وأوكرانيا اليوم (الثلاثاء) 120 من أسرى الحرب، بواقع 60 أسيرا من كل جانب، وفقاً لوكالة رويترز.

وكتب دنيس بوشيلين على منصة "تليغرام": "يجري اليوم تبادل 60 مقابل 60 مع كييف".

وتعرضت أوكرانيا أمس (الاثنين) لوابل من الصواريخ الروسية، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي والمياه مجدداً في البلد الذي يعاني أصلاً من أزمة طاقة.

وكانت قاعدتان جويتان روسيتان بعيدتان عن الحدود بين البلدين استهدفتا أيضاً بحسب موسكو بغارات نفذت خلال النهار بطائرات مسيرة أوكرانية أسفرت عن مقتل ثلاثة جنود روس على الأقل.

تأتي الضربات الروسية الجديدة في اليوم نفسه مع بدء سريان آلية لتحديد سقف لسعر مبيعات النفط الروسي من جانب الدول الغربية التي تحاول بذلك تجفيف إيرادات موسكو لتمويل حربها على أوكرانيا.

واعتبر الكرملين صباح أمس الاثنين أن هذه التدابير «لن تؤثر» على هجومه.

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الشرق الأوسط

 




 

 


 

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