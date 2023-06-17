شويغو يتفقد مؤسسات دفاعية في أومسك

الوكيل الإخباري- تفقد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو سير العمل بتنفيذ طلبية الدولة الدفاعية في إحدى مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في مقاطعة أومسك لإنتاج الدبابات وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة.



وقالت الدفاع الروسية في بيان لها اليوم السبت: "أكد وزير الدفاع الروسي لإدارة المؤسسة ضرورة الالتزام الصارم بالجدول الزمني لتنفيذ طلبية الدولة الخاصة بالدفاع، ووضع مهمة المضي قدما في تعزيز القدرات الإنتاجية لإنتاج الدبابات وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، من أجل تلبية احتياجات القوات الروسية التي تؤدي مهام العملية العسكرية الخاصة".

اضافة اعلان

روسيا اليوم