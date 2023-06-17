السبت 17-06-2023
الوكيل الاخباري

منظمة التجارة العالمية تقيّم السياسة التجارية للأردن

11.8 % ارتفاع بحجم التداول الأسبوعي في بورصة عمّان

مستوطنون يشعلون النيران بأراضي في بيت لحم

النفط يسجل مكاسب أسبوعية بدعم من زيادة الطلب الصيني

وفيات السبت 17-6-2023

خلال الحج.. 4 آلاف عامل لغسل المسجد الحرام 10 مرات يومياً

لأول مرة في التاريخ .. الدين الحكومي الأمريكي يتجاوز 32 تريليون دولار

السعودية تعلن موعد تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة

زلزال يهز غرب فرنسا

كتلة هوائية حارة نسبيا تؤثر على المملكة اليوم

السبت، 17-06-2023 09:09 ص

شويغو يتفقد مؤسسات دفاعية في أومسك

63c618ba4236042f5f170c4d


الوكيل الإخباري- تفقد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو سير العمل بتنفيذ طلبية الدولة الدفاعية في إحدى مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في مقاطعة أومسك لإنتاج الدبابات وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها اليوم السبت: "أكد وزير الدفاع الروسي لإدارة المؤسسة ضرورة الالتزام الصارم بالجدول الزمني لتنفيذ طلبية الدولة الخاصة بالدفاع، ووضع مهمة المضي قدما في تعزيز القدرات الإنتاجية لإنتاج الدبابات وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، من أجل تلبية احتياجات القوات الروسية التي تؤدي مهام العملية العسكرية الخاصة".

اضافة اعلان

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
image - 2023-06-17T094206.787

بلينكن يدعم مساعي سيئول لإقامة علاقات صحية مع الصين

648c5ebc4c59b71a4f6f0301

تسمم 17 طالبا في دورة عسكرية للجيش الكويتي

648d4bba4236041eb20ade0e

قيادة كوريا الشمالية تعقد اجتماعا لتحديد الاستراتيجية الدبلوماسية والدفاعية للبلاد

image - 2023-06-17T091525.700

العدل الأمريكية تطالب قاضياً بمنع ترامب من الكشف عن وثائق سرية

image - 2023-06-17T085114.742

التشيك تعتزم تشديد قانون ملكية السياسيين لوسائل الإعلام

ةة

خلال الحج.. 4 آلاف عامل لغسل المسجد الحرام 10 مرات يومياً

أخبار متعلقة
6422df664c59b73e590453f4

شويغو يتفقد سير تنفيذ طلبية الدولة الدفاعية فيما يتعلق بوسائط الدفاع الجوي

646f0cfe423604785b1a5b64

مسؤول أوكراني سابق يستبعد "الهجوم المضاد" هذا العام

646dda324c59b74264603552

موسكو: إمدادات الأسلحة الغربية لأوكرانيا لن تلغي أهداف العملية العسكرية الخاصة