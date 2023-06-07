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الأربعاء، 07-06-2023 02:30 م

شويغو يتفقد سير تنفيذ طلبية الدولة الدفاعية فيما يتعلق بوسائط الدفاع الجوي

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الوكيل الاخباري- أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء بأن الوزير سيرغي شويغو تحقق من تنفيذ طلبية الدولة الدفاعية في إحدى مؤسسات شركة "ألماز-أنتي" للصناعات الدفاعية.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: "تفقد وزير الدفاع الروسي الورش الخاصة بإنتاج صواريخ موجهة حديثة مضادة للطائرات لمنظومات الدفاع الجوي".

وأضاف البيان أن شويغو أشار إلى أن منتجات شركة "ألماز أنتي" عليها طلب كبير وأنها تظهر كفاءة عالية في منطقة عملية عسكرية خاصة".

أبلغ مدير شركة "ألماز أنتي" يان نوفيكوف وزير الدفاع بأنه في عام 2023 زادت الشركة بشكل كبير من إنتاج كل أنواع المعدات الحربية المنصوص عليها في طلبية الدولة الدفاعية، وأن تسليم المنتجات الجديدة يأتي قبل المواعيد المحددة.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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