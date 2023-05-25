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الخميس، 25-05-2023 10:39 ص

مسؤول أوكراني سابق يستبعد "الهجوم المضاد" هذا العام

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الوكيل الإخباري- استبعد أوليغ سوسكين المستشار السابق للرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما أن تقوم القوات المسلحة الأوكرانية بهجومها المضاد ضد الجيش الروسي هذا العام.

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جاء ذلك في حديث له بقناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، حيث تابع أن القوات المسلحة الأوكرانية ليست مجهزة بما فيه الكفاية لشن هجوم مضاد ضد الجيش الروسي، حيث "لا يوجد شيء للهجوم به، ببساطة لا يوجد أي شيء، لا العدد كاف من الأفراد، أو الدبابات، أو المدفعية، أو مدرعات نقل الجنود، أو المدرعات القتالية. لا طائرات أو صواريخ بكميات كبيرة" على حد تعبيره.

ووفقا لسوسكين، لن تتمكن كييف من تلقي المعدات والأسلحة الكافية حتى الخريف، وحينها "يكون الأوان متأخرا لأي هجوم مضاد"، حيث تساءل: "بما أن كل هذا ليس موجودا، إذن علينا أن ننتظر الخريف. وفي الخريف، عندما تبدأ الأمطار، فأي نوع من الهجوم المضاد يمكن شنه؟".

وكان المبعوث الأمريكي الخاص لأوكرانيا كورت فولكر قد قال في وقت سابق إن الصراع في أوكرانيا لن ينتهي بعد الهجوم المضاد المحتمل من قبل كييف.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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