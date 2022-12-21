الأربعاء 21-12-2022
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شويغو يكشف عن استعدادات الثالوث النووي الروسي

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الأربعاء، 21-12-2022 04:53 م

شويغو يكشف عن استعدادات الثالوث النووي الروسي

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الوكيل الاخباري- قال وزير الدفاع سيرغي شويغو، إن القوات النووية الاستراتيجية الروسية تدربت خلال مناوراتها على توجيه ضربة نووية شاملة ضخمة ردا على ضربة نووية من جانب العدو.

وأضاف شويغو مخاطبا رئيس الدولة فلاديمير بوتين: "الرفيق القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفقا لخطة تدريب القوات المسلحة الروسية، وتحت قيادتكم تم إجراء تدريب قامت خلاله القوات النووية الاستراتيجية الروسية بتوجيه ضربة نووية ردا على هجوم نووي من جانب العدو".

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في إطار التدريبات في ميدان الرمي "كورا" في كامتشاتكا، تم إطلاق صاروخ "يارس" الباليستي العابر للقارات من قاعدة بليسيتسك الفضائية، كما تم إطلاق صاروخ "سينيفا" الباليستي من بحر بارنتس. كما شاركت قاذفتان من طراز "تو-95 م إس" تابعتان للطيران البعيد المدى في تنفيذ المهام المحددة في التدريبات، وقامتا بإطلاق صواريخ مجنحة.

ووفقا لموقع الكرملين، تم خلال التدريبات تنفيذ كل المهام المحددة فيها بالكامل، وأصابت جميع الصواريخ أهدافها بدقة.

من ناحية أخرى، قال شويغو متحدثا خلال اجتماع هيئة الرئاسة الموسعة لوزارة الدفاع، إنه تم إطلاق القمر الصناعي الروسي السادس من طراز "كوبول" (القبة) أطلق في عام 2022 ، مما يسمح بالمراقبة المستمرة للمناطق المعرضة للصواريخ في نصف الكرة الشمالي.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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