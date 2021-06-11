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الجمعة، 11-06-2021 06:23 م

صحيفة عالمية: سيف الإسلام يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية

سبف
سيف الدين القذافي


الوكيل الإخباري - أفادت صحيفة تايمز اللندنية أن سيف الإسلام، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، يخطط للعودة إلى الحياة العامة وينوي الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ولفتت صحيفة التايمز في صياغة الخبر، إلى أن سيف الإسلام معمر القذافي قد تلقى تعليمه في بريطانيا.

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وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن نجل القذافي سيف الإسلام وقد "كان يُنظر إليه في السابق على أنه خليفة والده، لم يُر أو يُسمع عنه في العلن منذ اعتقاله قبل عشر سنوات في ليبيا".

 

وقالت التايمز إن سيف الإسلام معمر القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل قد "تحدث هاتفيا لتأكيد هويته، والقول إنه بخير، وذلك في مكالمة رتبت لتوضيح علاقته بفريق من المستشارين يتصرفون نيابة عنه".


وذكرت الصحيفة أيضا أن سيف الإسلام معمر القذافي "كان يتواصل مع الدبلوماسيين الغربيين وغيرهم من الدبلوماسيين بهدف إثبات أوراق اعتماده أثناء عودته إلى الحياة العامة"، مشيرة في نفس الوقت إلى أن نجل القذافي "لا يزال مطلوبا من قبل المحكمة الجنائية الدولية".

 

المصدر : روسيا اليوم 




 




 

 


 

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