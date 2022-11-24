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الخميس، 24-11-2022 11:42 ص

صندوق قطر للتنمية يقدم دعما ماليا للاجئين السوريين في الأردن ولبنان

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الوكيل الإخباري- أعلن صندوق قطر للتنمية عن تقديم دعم مالي جديد لحوالي 96 ألف لاجئ سوري من الفئات الأكثر ضعفا في الأردن ولبنان، لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية من غذاء ودواء ومأوى مع حلول فصل الشتاء.

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وجاء الدعم الجديد، بحسب ما أعلن صندوق قطر للتنمية في بيان الليلة الماضية، على هيئة مساعدات نقدية متعددة الأغراض لمدة شهرين، وبموجب اتفاقية وقعها الصندوق أخيرا مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.


وبلغت قيمة الدعم المقدم 2.6 مليون دولار، ما مكن المفوضية السامية من تقديم مساعدات نقدية لأكثر من 13500 لاجئ سوري في الأردن، وحوالي 82400 لاجئ في لبنان خلال الشهرين الأخيرين.


وقال مدير عام صندوق قطر للتنمية، خليفة الكواري في تصريحات صحفية، إن الصندوق لا يدخر جهدا عن الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة على مستوى العالم أجمع، ومع حلول فصل الشتاء تصبح جهودنا أكثر أهمية في سبيل دعم الاحتياجات الملحة للأشخاص الأكثر ضعفا.


وأضاف: نحن فخورون بشراكتنا مع المفوضية السامية للاجئين، ونؤمن بأهمية مواصلة تعاوننا لنضمن توصيل المساعدة لجميع المحتاجين دون استثناء.


يذكر أن إجمالي المساهمات المقدمة من حكومة قطر والمنظمات القطرية لاحتياجات الأشخاص المتضررين من الصراعات، ولا سيما الذين اضطروا للنزوح عن أوطانهم بلغت 373 مليون دولار منذ 2010.

 




 

 


 

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