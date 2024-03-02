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السبت، 02-03-2024 09:43 ص

ضبط سيارة مفخخة كانت بطريقها إلى القرم

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الوكيل الاخباري- ضبط الأمن الفدرالي الروسي اليوم السبت عبوة ناسفة مثبتة على بطن سيارة كانت في طريقها إلى القرم عبر حاجز دجانكوي قادمة من مقاطعة خيرسون التي انضمت إلى روسيا.

وقال متحدث باسم الأمن الروسي في مقاطعة خيرسون: "أثناء فحص سيارة كانت متجهة إلى جمهورية القرم، عثر الأمن الفيدرالي الروسي على جسم متفجر مثبت في الجزء السفلي من السيارة تحت مقعد السائق مباشرة".

وأضاف: "تم نقل السيارة على الفور إلى مكان آمن حيث تم إبطال مفعول العبوة الناسفة".

وأوضح أن "العبوة مصنوعة من مكونات أجنبية ترسلها دول "الناتو" إلى أوكرانيا".

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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