الخميس 08-02-2024
الوكيل الاخباري
 

انخفاض أسعار بعض أصناف الخضار في السوق المركزي

وزير المالية الإسرائيلي يلغي الإعفاءات الضريبية للأونروا

توقف مؤقت لخدمات دائرة الأحوال المدنية لبعض مراكز الخدمات الحكومي

إصابتان إحداهما خطيرة برصاص الاحتلال في نابلس

سرايا القدس تستهدف تجمعا لجيش الاحتلال

الخصاونة: الهاشميون حملوا لواء الدفاع عن مبادئ رسالة الإسلام السامية

الملك يرعى الاحتفال الديني بذكرى الإسراء والمعراج في قصر الحسينية

الملكة رانيا: في ذكرى الإسراء والمعراج اللهم نسألك الفرج لأهل فلسطين

كم بلغ سعر غرام الذهب 21 بالأردن اليوم؟

استطلاع رأي للإسرائيليين: استعادة الأسرى أهم من القضاء على حماس

عاجل

الملك يرعى الاحتفال الديني بذكرى الإسراء والمعراج في قصر الحسينية

الخميس، 08-02-2024 10:42 ص

روسيا تختبر صاروخا جديدا للدفاع الجوي

65c38d884236042e20724b84


الوكيل الإخباري - ذكرت قناة "RussianArms" الروسية على تليغرام أن الخبراء في روسيا يقومون بإجراء الاختبارات النهائية على صاروخ "19ya6" المخصص لأنظمة الدفاع الجوي.

اضافة اعلان


وتبعا للمعلومات التي أوردتها صحيفة "روسيسكايا غازيتا" فإن الصاروخ الجديد مخصص لأنظمة "بانتسير إس إم" للدفاع الجوي، وسيستخدم للتعامل مع الدرونات أو الصواريخ المعادية المتوسطة والقصيرة المدى، ويستعمل في توجيه الصاروخ أنظمة راديوية، فضلا عن أنه مزود بجهاز إرسال واستقبال ليزري مشفر، يمكّن من تحديد إحداثياته في ظروف التشويش الصعبة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الصاروخ الجديد يعتبر أداة ذات تكلفة منخفضة نسبيا، مخصصة لاعتراض القذائف المدفعية من عيار 155 ملم والصواريخ من عيار 122 ملم التي تستعمل مع راجمات الصواريخ.

وتتراوح سرعة صاروخ "19ya6" ما بين 850 و900 كلم/ساعة، ويمكنه التعامل مع الأهداف المعادية على مسافة 7-10 كلم.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2024-02-08 at 11.30.15 AM

"الوحش الروسي" يثير الرعب في صفوف القوات الأوكرانية

535794

روسيا تصدر حكمها على 33 عسكريا أوكرانيا متهمين بقصف مدنيين في دونيتسك

65c469dc4c59b774ef680033

ماريان ويليامسون تؤكد تعليق منافستها لبايدن على ترشيح الحزب الديمقراطي

5f7a03214236046c9b63c27a

النتائج الأولية تؤكد فوز علييف برئاسة أذربيجان

65c457604c59b75dd91a0a39

تبون: الجزائر ملتزمة بالتنمية وإنهاء الاستعمار في افريقيا

655d950e4c59b742ee79ee59

روسيا: احباط محاولة هجوم بمسيرة أوكرانية فوق أراضي القرم

أخبار متعلقة
65af4caf4236047db7725eb1

روسيا تنتهي من اختبارات صواريخ مصغرة مضادة للدرونات

659e98fd4c59b757ea1fe6ed

الدفاعات الروسية تسقط مسيرة أوكرانية استهدفت مقاطعة فورونيج

487451

روسيا تبدأ الإنتاج المتسلسل لقنابل «دريل» الانزلاقية هذا العام

_127434432_32304270-a848-438a-9aef-26723d54f6bb

روسيا: هجمات أوكرانية جديدة تستهدف ساراتوف بالجنوب

659e3a86423604034544c502

بوتين يحقق إحدى أمنياته اليوم

659d094d4c59b76e8c7b2a8e

مقر حملة بوتين الانتخابية يتلقى دفعة جديدة من تواقيع مؤيدي ترشحه لولاية جديدة