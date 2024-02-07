مزارعو إيطاليا يغزون شوارع العاصمة بجرّاراتهم

الوكيل الإخباري - بدأ المزارعون الإيطاليون زحفهم بجراراتهم على روما في حملة ستستمر 6 أيام، في إطار احتجاج مزارعي الاتحاد الأوروبي على غلاء الوقود والسماد وكلفة الإنتاج بعد العقوبات ضد روسيا.

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وقال ممثل عن المتظاهرين: "لقد حددنا عدة نقاط للتجمع حول روما، وأعتقد أنه سيكون هناك عدة آلاف من المتظاهرين، حيث سنناقش مع الشرطة الإجراءات المطلوبة ليتمكن عدد من الجرارات من الدخول إلى روما".



وأضاف أن المزارعين يعتزمون إشراك ممثلي القطاعات الأخرى في الاحتجاجات، مطالبين الحكومة "بالانسحاب من جميع المعاهدات الدولية والأوروبية" التي تقتل القطاعات الزراعية والصناعية في البلاد.



وأضاف: "سيستمر التجمع 5-6 أيام، ابتداء من يوم الخميس".

RT