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السبت، 03-10-2020 03:51 م

إصابة العشرات

ضحايا بانفجار سيارة مفخخة في أفغانستان

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الوكيل الإخباري - سقط 13 شخصا كضحية، بانفجار سيارة مفخخة في ولاية ننغرهار، شرق أفغانستان، اليوم السبت، كما أُصيب أكثر من 30 آخرين.

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وذكرت وسائل إعلام أفغانية، نقلا عن السلطات المحلية، أن سيارة مفخخة انفجرت  قرب المجمع الذي يقيم فيه حاكم الولاية.


وقال مسؤولون ، إن المسلحين حاولوا اقتحام منزل حاكم الولاية، لكن القوات الأمنية تصدت لهم، مشيرين إلى أن الانفجار تسبب أيضا في سقوط ضحايا مدنيين.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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