ضحايا بانفجار سيارة مفخخة في أفغانستان

الوكيل الإخباري - سقط 13 شخصا كضحية، بانفجار سيارة مفخخة في ولاية ننغرهار، شرق أفغانستان، اليوم السبت، كما أُصيب أكثر من 30 آخرين.

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وذكرت وسائل إعلام أفغانية، نقلا عن السلطات المحلية، أن سيارة مفخخة انفجرت قرب المجمع الذي يقيم فيه حاكم الولاية.



وقال مسؤولون ، إن المسلحين حاولوا اقتحام منزل حاكم الولاية، لكن القوات الأمنية تصدت لهم، مشيرين إلى أن الانفجار تسبب أيضا في سقوط ضحايا مدنيين.

المصدر : روسيا اليوم

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