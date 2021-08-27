ضحايا جراء حريق في مصنع بمدينة كراتشي الباكستانية

الوكيل الإخباري - اندلع حريق في مصنع بميناء كراتشي جنوبي باكستان، ما أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص، بحسب ما أفادت وسائل إعلام في البلاد .

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وقالت الشرطة ومتحدث باسم الحكومة الباكستانية إن الحريق اندلع في مصنع للكيماويات في مدينة كراتشي الساحلية بجنوب باكستان يوم الجمعة، ما أسفر عن مصرع ما لا يقل عن 10 عمال وإصابة عدد آخر.



وبحسب المعلومات تجري عملية الإنقاذ في الوقت الحالي، وهناك مخاوف من وقوع المزيد من الضحايا.

وقال مرتضى وهاب المتحدث باسم حكومة الإقليم للصحفيين إن رجال الإطفاء كادوا يطفئون الحريق. وأضاف أنه طلب من الضباط التحقيق في سبب الحريق.

المصدر : روسيا اليوم

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