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الخميس، 26-08-2021 09:53 م

انفجار بمستودع ذخيرة في كازاخستان يخلف 60 جريحا

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الوكيل الإخباري - قالت سلطات كازاخستان، إن انفجارا كبيرا وقع الخميس في مستودع ذخيرة في الجمهورية السوفياتية السابقة الواقعة في آسيا الوسطى، أدى إلى إصابة 60 شخصا وتسبب في إخلاء عدة قرى مجاورة.

وأوضحت وزارة الدفاع الكازاخستانية، في بيان، أن الحريق اندلع قرابة الساعة 13:00 ت غ في مستودع للذخيرة يقع في وحدة عسكرية في منطقة جامبيل (جنوب)، ما تسبب في "انفجار أجسام مجهولة".

وحسب السلطات في منطقة جامبيل، أصيب 60 شخصا ونقلوا إلى المستشفى نتيجة الانفجار، كما يجري إخلاء 4 قرى مجاورة لمستودع الذخيرة.

وأضافت في بيان، أن إحدى القرى التي يبلغ عدد سكانها 250 نسمة تقع على بعد أقل من كيلومتر من موقع الانفجار.

وذكرت أن الطرق السريعة غير البعيدة عن موقع الحادث أغلقت أمام حركة المرور وتم تعليق حركة السكك الحديد في المنطقة.

وقال ناطق باسم السلطات المحلية إن الانفجار لم يسفر عن سقوط قتلى.

وقال رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف عبر تويتر، إن جميع المصابين من رجال الإنقاذ والجنود.

وأظهر مقطع فيديو تم نشره عبر تطبيق "تليغرام" ولم يتسن التحقق من صحته على الفور، عمودا من الدخان يتصاعد من حريق بين الأشجار قبل وقوع انفجار قوي.

في العام 2019، أدى انفجار في مستودع للذخيرة بالقرب من بلدة آريس في منطقة توركستان المجاورة إلى مقتل شخصين وإصابة عديدين، كما تسبب في إجلاء عشرات الآلاف من الأشخاص.

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