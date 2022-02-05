السبت 05-02-2022
الوكيل الاخباري

عاشت 33 يوما داخل بئر مليء بالزواحف والعقارب.. فتاة سودانية تمنح أملا في نجاة الطفل ريان

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السبت، 05-02-2022 09:04 م

عاشت 33 يوما داخل بئر مليء بالزواحف والعقارب.. فتاة سودانية تمنح أملا في نجاة الطفل ريان

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الوكيل الاخباري - رغم الظروف الزمانية والمكانية المختلفة، إلا أن حادثة الطفل المغربي ريان جعلت الكثير من السودانيين يدعون من أجل خروجه حيا لكن بأمل كبير، مستذكرين قصة الطفلة أم شوايل التي تم إخراجها في العام 2010 من بئر بعمق 38 مترا في منطقة ريفية بغرب السودان بقيت بداخله نحو 33 يوما، قبل أن يكتشف صبية كانوا يمرون قرب البئر المهجور أصواتا بعيدة من داخله.اضافة اعلان


وتقول بعض الروايات غير المؤكدة أن تلك الفتاة كانت تحاول الاختباء خوفا من العقاب بعد ضياع ثلاث عنزات كانت ترعى بها خارج قريتها ومن ثم سقطت سهوا في البئر.


وكان عمر أم شوايل عند وقوع تلك الحادثة 12 عاما؛ لكنها تمكنت من البقاء على قيد الحياة في تلك البئر التي كانت مليئة بالزواحف والعقارب، بحسب رواية السلطات التي أشرفت على إخراجها.

ووفقا لإحدى الروايات الأقرب للتصديق، فقد وجدت شوايل معلقة في غصن شجرة داخل البئر مما شكل لها حماية من لدغات العقارب والزواحف؛ كما شكلت أوراق الشجرة قوتا لها خلال مدة بقائها في البئر.


وعلى الرغم من الحالة الرثة التي وجدت عليها ونوبات الخوف التي كانت تنتابها خلال الأيام الأولى التي أعقبت إخراجها من البئر؛ إلا أن أم شوايل تمكنت بمساعدة فريق طبي مختص من التعافي تماما من كل الرضوخ والكسور والآثار النفسية التي تعرضت لها.

وبعد 5 سنوات من تلك الحادثة عادت أم شوايل فتاة طبيعية وتزوجت من أحد أقاربها؛ إلا أنها توفيت بعد فترة قصيرة من زواجها في العام 2015.

 

سكاي نيوز عربية

 

 




 

 


 

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