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الخميس، 13-01-2022 07:33 م

خميس الغضب يشلّ المناطق اللبنانية بعد إغلاق الطرق بالشاحنات

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الوكيل الاخباري - شهدت عدة مناطق في الجمهورية اللبنانية عدة احتجاجات، حشدت من خلال اتحادات ونقابات النقل البري والعمالي العام تحت مسمى "خميس غضب"، بإغلاق الطرق بالشاحنات والسيارات وحاويات القمامة.

وذكرت صحيفة النهار اللبنانية الخميس، أنه منذ أيام، استطاعت الاحتجاجات شلّ البلد بتقطيع طرقاته من الجنوب إلى الشمال ومنطقة البقاع والعاصمة بيروت، إذ أنّها لم تنجح في رسم خارطة لتحقيق المطالب المعيشية، بظلّ المشاركة القليلة للمتظاهرين على الأرض.

وبينت الصحيفة ان أصحاب دعوة خميس الغضب، نجحوا بقطع حركة الطرق التي بدأت مع ساعات الفجر الأولى، بقطع الطرق الرئيسية في المناطق، وإقفال المدارس والجامعات والمصارف وبعض المصالح العامة، في حين أعيدت فتح طرق عدّة مع انتصاف النهار.

وقالت إن "خميس الغضب" سار بدون تسجيل فوضى أو حالات توتّر في المناطق، وسط غياب تامّ لأيّ تعليق سياسي على مشاهد الاحتجاج في الشارع، سوى بيان قصر بعبدا حول نتائج دعوة الرئيس ميشال عون إلى الحوار الوطني مع عودة الحركة إلى البلد تدريجياً عند ساعات الظهر.

وأضافت أنه عقب انتهاء التحرّك الاحتجاجي في "خميس الغضب"، نوّه رئيس اتحادات ونقابات النقل البري بسام طليس، في مؤتمر صحافي في مقر الاتحاد العمالي العام، بـ"التزام السائقين واتحاداتهم ونقاباتهم بالدعوة إلى التحرك وعدم العمل، بحيث بلغت النسبة 98 في المئة".

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