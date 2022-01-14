إصابة رئيسة وزراء السويد بكورونا

الوكيل الإخباري - أصيبت رئيسة وزراء السويد ماغدالينا أندرسون وسياسيان آخران بفيروس كورونا، حسبما أعلنت مصادر حكومية، الجمعة.

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وقال مكتب رئيسة الوزراء في تصريحات لوكالة الأنباء السويدية "تي تي"، إن الاختبارات أثبتت إصابة أندرسون بـ"كوفيد 19".



وكانت ماغدالينا أندرسون، وهي زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي يعد أكبر حزب في السويد، شاركت في مناظرة بالبرلمان مع قادة حزبيين آخرين، الأربعاء، وثبتت إصابة اثنين على الأقل من كبار السياسيين، حيث جاءت نتائج اختباراتهم إيجابية منذ ذلك الحين.



وقال مكتب رئيسة الوزراء إن أندرسون تتبع "التوصيات الحالية وستقوم بعملها من المنزل"، مضيفا أنها بخير، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس".

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