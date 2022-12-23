عاصفة صقيع تجتاح الولايات المتّحدة وتتسبّب باضطرابات في حركة النقل الجوي

الوكيل الاخباري - أصدرت السلطات في الولايات المتّحدة، الجمعة، تحذيرات لأكثر من ثلثي السكّان من مخاطر عاصفة ثلجية تاريخية تحمل معها موجة صقيع قطبي تسبّبت منذ الآن بإلغاء آلاف الرحلات الجوية وبقطع طرقات سريعة رئيسية.

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وقلبت الثلوج الكثيفة والرياح العاتية مشاريع العطل، وتجتاح العاصفة القطبية غالبية أراضي الولايات المتّحدة بما في ذلك الولايات الجنوبية التي عادة ما يكون طقسها معتدلا.



وانخفضت الحرارة إلى -40 درجة مئوية في بعض المناطق، وأصدرت السلطات إرشادات وتحذيرات من عاصفة شتوية لقرابة 70% من سكّان الولايات المتّحدة، وفق الأرصاد الجوية الوطنية.



وحذّر خبراء الأرصاد الجوية من تدنٍّ كبير في درجات الحرارة، وسجّلت الجمعة -12 مئوية في مدينة دالاس في ولاية تكساس حيث عادة ما يكون الطقس معتدلا، ومن خطر تعرّض من يخرج إلى الشارع لقضمة الصقيع خلال دقائق. وكالات



