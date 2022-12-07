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الأربعاء، 07-12-2022 08:47 ص

وارسو تشتري 116 دبابة "أبرامز" إضافية من الولايات المتحدة

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الوكيل الإخباري - أعلنت الولايات المتّحدة، أمس الثلاثاء، أنّها وافقت على بيع بولندا 116 دبابة إضافية من طراز "أبرامز" وأسلحة ثقيلة أخرى، في صفقة تبلغ قيمتها الإجمالية 3.75 مليار دولار، وتأتي بعد أن اشترت وارسو 250 دبابة من هذا الطراز في أبريل الماضي.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إنّ بولندا تريد شراء 116 دبابة أبرامز في نسختها المحدّثة (إم1إيه1)، و12 مركبة إنقاذ (هيركوليس إم88إيه2) وثمانية جسور محمولة للعمليات الهجومية من طراز إم 1110 قادرة على تمكين الدبابات من عبور الأنهار، ونحو 50 مركبة خفيفة وأسلحة خفيفة وذخائرها.

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وأضافت أنّ هذه الصفقة البالغة قيمتها الإجمالية 3.75 مليار دولار وافقت عليها الحكومة الأمريكية وأحيط الكونغرس علماً بها.


وبحسب البيان فإنّ "هذه الصفقة المقترحة ستعزز قدرة بولندا على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال تزويدها بقوة ذات مصداقية قادرة على ردع الخصوم والمشاركة في عمليات حلف شمال الأطلسي".


وبولندا، المتاخمة لأوكرانيا، اشترت في أبريل الماضي 250 دبابة أبرامز ودبابات إنقاذ وجسوراً هجومية وأنظمة تدريب وأخرى لوجستية بالإضافة إلى كمية كبيرة من الذخيرة، في صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 4.74 مليار دولار.

 

البيان

 




 

 


 

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