عالميا..ما قصة الفاكهة الغريبة المحظورة في المطارات والفنادق والنقل العام؟-صورة

الوكيل الإخباري- في حال أنك لم تسافر أبدا إلى جنوب شرق آسيا فمن المحتمل أنك لم تصادف فاكهة دوريان طازجة من قبل، تلك الفاكهة الغريبة التي تنفر منها الفنادق وتمنعها وسائل النقل العام، فما قصتها؟

اضافة اعلان

تعتبر هذه الفاكهة غريبة الشكل، من الوجبات الخفيفة المشهورة والصحية في جنوب شرق آسيا، والتي تحظى بشعبية كبيرة.



لكن، بمجرد أن تفتحها تفوح منها رائحة كريهة، لدرجة جعلتها تُمنع في أغلب المواصلات العامة والمطارات حول العالم، رغم أنها من أغلى الفواكه في العالم.



وخلف رائحتها غير المحببة، يكمن سر كبير، فلدى الدوريان مذاق لذيذ وحلو بشكل لا يصدق. ويصف كل من تذوق الفاكهة بأنه أشبه بمذاق الكاسترد، وهو مزيج من الكراميل والفانيليا، كما أن لها ملمسا ناعما غريبا، فيما يشبه شكلها الخارجي شكل الأناناس.



ونظرا لرائحتها القوية الكريهة، تم حظر فاكهة الدوريان في العديد من وسائل النقل العام في جميع أنحاء تايلاند واليابان وهونغ كونغ وسنغافورة.

وفي إحدى الرحلات الجوية التي كانت تنقل الدوريان من آسيا لأوروبا، رفض المسافرون صعود الطائرة، وألغيت الرحلة بسبب الرائحة الكريهة.



وعلى الرغم من الرائحة الكريهة، فإن فاكهة الدوريان واحدة من الفواكه الصحية، فهي غنية بالحديد وفيتامين ج والبوتاسيوم بشكل طبيعي، والذي يحسن قوة العضلات وصحة الجلد يخفض ضغط الدم. علاوة على ذلك، تحتوي الدوريان على الألياف الغذائية المفيدة لصحة الأمعاء.







