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الخميس، 24-11-2022 04:55 م

عدد المهاجرين في بريطانيا يصل لمستوى قياسي جديد

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الوكيل الإخباري - أظهرت إحصاءات جديدة ارتفاع عدد صافي المهاجرين في بريطانيا لمستوى جديد بلغ نحو نصف مليون، ويرجع ذلك إلى سلسلة من " الأحداث العالمية غير المسبوقة" وتشمل الحرب في أوكرانيا وانتهاء قيود إجراءات الاغلاق بسبب فيروس كورونا.

وذكرت وكالة " بي ايه ميديا" البريطانية أن نحو 504 آلاف انتقلوا إلى بريطانيا مقارنة بالذين غادروا منها خلال 12 شهرا حتى يونيو الماضي، مقارنة بـ 173 ألف شخص خلال العام حتى يونيو 2021.

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ومن بين العوامل التي ساهمت في ارتفاع عدد المهاجرين إعادة توطين اللاجئين الأفغان، وطريقة تأشيرة الدخول الجديد بالنسبة للمواطنين البريطانيين من هونج كونج ووصول الطلاب من خارج الاتحاد الأوروبي.


وقام مكتب الاحصاء الوطني بجمع هذه البيانات، حيث وصف هذه الفترة بـ " المميزة".


ومن المرجح أن يكون 1.1 مليون شخص هاجروا إلى بريطانيا خلال العام حتى يونيو الماضي، والأغلبية التي تقدر بواقع 704 آلاف هي من خارج الاتحاد الأوروبي.


ويقدر أن نحو 560 ألف شخص هاجروا من بريطانيا خلال نفس الفترة، نصفهم تقريبا- ويقدر بـ 275 ألف شخص عادوا إلى الاتحاد الأوروبي.

 

البيان

 




 

 


 

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