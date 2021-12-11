عشرات الضحايا جراء أعاصير تضرب الولايات المتحدة

الوكيل الإخباري-توفي 50 شخصا على الأقل جراء إعصار قوي ضرب عددا من الولايات الأمريكية مساء الجمعة واليوم السبت، حسبما أفادت وسائل إعلام نقلا عن حاكم ولاية كنتاكي آندي بيشير.

اضافة اعلان



ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن بيشير قوله إن نحو 50 شخصا "من المرجح" أن يكونوا قد لقوا مصرعهم جراء موجة من الأعاصير القمعية التي اجتاحت كنتاكي وولايات أمريكية أخرى في وقت متأخر من يوم الجمعة وصباح السبت.

ونقلت الصحيفة عن بيشير قوله في مقابلة مع محطة التلفزيون المحلية WLKY إن عدد القتلى مرجح للارتفاع، مضيفا أن "التقارير مفجعة حقا".



هذا ولقي 3 أشخاص حتفهم نتيجة إعصارين ضربا ولاية تينيسي بشرق الولايات المتحدة، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية في أميركا اليوم السبت.



ونقلت قناة WMC التلفزيونية المحلية في أميركا عن مدير مديرية الطوارئ في مقاطعة أوبيون قوله إن أحد الإعصارين ضرب هذه المقاطعة، ما أسفر عن مقتل شخص واحد، فيما اجتاح الإعصار الثاني مقاطعة لايك، حيث قتل شخصان آخرين، بالإضافة إلى ورود أنباء عن وقوع إصابات.

روسيا اليوم