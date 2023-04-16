عشرات القتلى في الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع

الوكيل الاخباري - تبادلت قوات الدعم السريع والجيش السوداني الاتهامات بالمبادرة بالقتال.

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وأكدت قوات الدعم السريع في بيان أنها "تفاجأت صباح اليوم السبت بقوة كبيرة من القوات المسلحة تدخل إلى مقر تواجد القوات (التابعة للدعم السريع) في أرض المعسكرات سوبا بالخرطوم وتضرب حصارًا على القوات المتواجدة هناك، ثم تنهال عليها بهجوم كاسح بكافة أنواع الأسلحة".



من جانبه، قال الناطق باسم الجيش العميد نبيل عبد الله لفرانس برس: "هاجم مقاتلون من قوات الدعم السريع عدة معسكرات للجيش في الخرطوم ومناطق متفرقة في السودان". وأضاف أن "الاشتباكات مستمرة، والجيش يؤدي واجبه في حماية البلاد".

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