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الأربعاء، 12-04-2023 02:52 م

علييف: الحادث الحدودي استفزاز متعمد من أرمينيا

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الوكيل الإخباري- وصف الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الحادث الذي وقع الثلاثاء على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان بأنه استفزاز متعمد من جانب أرمينيا، حسبما جاء في بيان للرئاسة الأذربيجانية.

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جاء هذا التصريح خلال استقبال علييف للرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وزير خارجية مقدونيا الشمالية بويار عثماني في باكو يوم الأربعاء.

وقال البيان الذي نشر على الموقع الإلكتروني للرئاسة الأذربيجانية، أنه "خلال الاجتماع، وصف علييف الحادث بأنه استفزاز متعمد من قبل أرمينيا".

وتبادلت وزارتا الدفاع الأرمنية والأذربيجانية أمس الاتهامات بشأن قصف متبادل وقع بالقرب من قرية تيغ الواقعة بالقرب من الحدود بين البلدين بين مدينتي غوريس ولاشين.

وأفادت يريفان بمقتل أربعة جنود أرمن وإصابة ستة آخرين، بينما أعلنت باكو عن سقوط 3 قتلى في صفوف قواتها جراء الحادث.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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