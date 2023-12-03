عمدة كييف: زالوجني قال الحقيقة بشأن وضع القوات الأوكرانية الحرج على الجبهة

الوكيل الاخباري- قال فيتالي كليتشكو عمدة العاصمة الأوكرانية، إن قائد الجيش الأوكراني فاليري زالوجني، أصاب كبد الحقيقة في مقالته لمجلة إيكونوميست، عن الوضع الحرج للجيش الأوكراني على الجبهة.



وأضاف كليتشكو في مقابلة مع صحيفة 20 Minuten السويسرية: "لقد قال الحقيقة. في بعض الأحيان لا يريد الناس سماع الحقيقة".

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وأكد عمدة كييف، على أن زالوجني بالذات يتحمل المسؤولية في نهاية المطاف.



وأشار العمدة إلى أنه لن يكون من الممكن إلى الأبد، الكذب على شعب أوكرانيا والشركاء الغربيين بشأن الوضع الحقيقي على الجبهة.



في وقت سابق، أعلن فاليري زالوجني قائد القوات الأوكرانية، أن الهجوم المضاد الأوكراني تكلل بالفشل، وبأن قواته لم تتمكن من تحقيق أي اختراق حقيقي في الجبهة وبأن كل الحسابات كانت خاطئة.