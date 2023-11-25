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السبت، 25-11-2023 10:43 ص

روسيا تستخدم قدراتها في الحرب الإلكترونية لتحييد المسيرات والصواريخ الموجهة

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الوكيل الاخباري- قالت مجلة "ذي إيكونوميست" إن روسيا استخدمت بنجاح قدراتها المتفوقة في الحرب الإلكترونية لتحييد الطائرات بدون طيار الأوكرانية وتعطيل الصواريخ، بما في ذلك صواريخ "هيمارس" الأمريكية.

 وأشارت المجلة في مقال إلى أن حلفاء أوكرانيا الغربيين لم يظهروا حتى الآن أي رغبة في مساعدة كييف في الحرب ضد هذه المشكلة.

وأضافت أن روسيا أولت اهتماما كبيرا لتطوير تقنيات الحرب الإلكترونية وأولت اهتماما كبيرا لهذا المجال، بينما اضطرت أوكرانيا في بداية الصراع بشكل أساسي إلى الاعتماد على الأنظمة السوفيتية المتقدمة.

وأكدت المجلة أن القوات الروسية تمكنت من الاستفادة بدرجة كبيرة من تفوقها في الحرب الإلكترونية.

تجدر الإشارة إلى أن أوكرانيا اكتشفت في مارس الماضي، أن الصواريخ التي يتم إطلاقها والتي تعتمد على نظام "GPS Excalibur" الخاص بتحديد المواقع، بدأت تخطأ أهدافها بسبب التداخل الذي أحدثه الدفاع الجوي الإلكترونية التي يستخدمها الجيش الروسي، وبدأ الشيء نفسه يحدث مع القنابل "JDAM-ER" الموجهة، التي سلمتها الولايات المتحدة لكييف.

وأشار المقال إلى أن فعالية التقنيات التي تستخدمها روسيا ضد الطائرات بدون طيار الأوكرانية باتت تمثل مشكلة أكثر خطورة بالنسبة لقوات كييف.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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