عمليات إخلاء عاجلة بعد انبعاث غازات سامة من مصنع في ولاية إنديانا

الوكيل الإخباري- قال مسؤولون أمريكيون إن حريقا اندلع بعد ظهر يوم أمس الثلاثاء في مصنع لإعادة تدوير النفايات في مدينة ريتشموند في ولاية إنديانا، أدى إلى انبعاث دخان سام، وأوامر إجلاء لنحو 2000 شخص.

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وقال عضو هيئة إدارة الإطفاء في الولاية، ستيف جونز، إن مواد بلاستيكية كانت من بين العناصر المحترقة في المصنع، مؤكدا أن الدخان الأسود الكثيف الذي ارتفع في سماء المدينة سام.



وأوضح أن "هناك مجموعة من المواد الكيميائية المختلفة التي تنبعث منه البلاستيك عندما يحترق، وهذا أمر مقلق ونريد أن نتأكد من أننا نعطي الناس معلومات عن عملية الإخلاء"، متوقعا بقاء الحريق مندلعا لأيام عدة.

وأعلن أنه تم إصدار أمر لإخلاء السكان على بعد نصف ميل من الحريق، لكن يمكن للسلطات تغيير الأمر إذا تغير اتجاه الرياح. هذا وتم حث السكان خارج منطقة الإخلاء ولكن في اتجاه الريح - إلى الشرق والشمال الشرقي - على الاحتماء في منازلهم وإبقاء الحيوانات الأليفة إلى الداخل.



أما رئيس إدارة الإطفاء في المدنية، تيم براون فأفاد بأن رجال الإطفاء استجابوا للحرق المندلع للمنشأة، وعثورا على نصف مقطورة خلف أحد مباني المصنع التي اشتعلت فيها النيران، لافتا إلى أن المقطورة كانت محملة "بنوع غير معروف من البلاستيك" وانتشر الحريق إلى أكوام أخرى من البلاستيك حول المقطورة وفي النهاية إلى المبنى.

روسيا اليوم