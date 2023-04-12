الأربعاء 12-04-2023
الوكيل الاخباري

الضريبة تطرح عطاء لصيانة الحكومة الإلكترونية

ارتفاع أسعار الذهب محليا 40 قرشا للغرام

البيت الأبيض يخاطب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

سلطة البترا: حركة سياحية اعتيادية اليوم ونتابع الحالة الجوية

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

الدوريات الخارجية تكشف حالة الطرق في المملكة

أمانة عمان تكشف عن مخالفة تعرضك لحجز مركبتك أسبوع

الدوريات الخارجية: 3 إصابات بـ5 حوادث متفرقة خلال 24 ساعة

ثلوج في الرشادية بمحافظة الطفيلة - صور وفيديو

30 قرشاً .. ارتفاع سعر الزهرة في السوق المركزي

الأربعاء، 12-04-2023 09:22 ص

عمليات إخلاء عاجلة بعد انبعاث غازات سامة من مصنع في ولاية إنديانا

6436432042360409fe557a21


الوكيل الإخباري- قال مسؤولون أمريكيون إن حريقا اندلع بعد ظهر يوم أمس الثلاثاء في مصنع لإعادة تدوير النفايات في مدينة ريتشموند في ولاية إنديانا، أدى إلى انبعاث دخان سام، وأوامر إجلاء لنحو 2000 شخص.

اضافة اعلان

 

وقال عضو هيئة إدارة الإطفاء في الولاية، ستيف جونز، إن مواد بلاستيكية كانت من بين العناصر المحترقة في المصنع، مؤكدا أن الدخان الأسود الكثيف الذي ارتفع في سماء المدينة سام.

وأوضح أن "هناك مجموعة من المواد الكيميائية المختلفة التي تنبعث منه البلاستيك عندما يحترق، وهذا أمر مقلق ونريد أن نتأكد من أننا نعطي الناس معلومات عن عملية الإخلاء"، متوقعا بقاء الحريق مندلعا لأيام عدة.

 

وأعلن أنه تم إصدار أمر لإخلاء السكان على بعد نصف ميل من الحريق، لكن يمكن للسلطات تغيير الأمر إذا تغير اتجاه الرياح. هذا وتم حث السكان خارج منطقة الإخلاء ولكن في اتجاه الريح - إلى الشرق والشمال الشرقي - على الاحتماء في منازلهم وإبقاء الحيوانات الأليفة إلى الداخل.

أما رئيس إدارة الإطفاء في المدنية، تيم براون فأفاد بأن رجال الإطفاء استجابوا للحرق المندلع للمنشأة، وعثورا على نصف مقطورة خلف أحد مباني المصنع التي اشتعلت فيها النيران، لافتا إلى أن المقطورة كانت محملة "بنوع غير معروف من البلاستيك" وانتشر الحريق إلى أكوام أخرى من البلاستيك حول المقطورة وفي النهاية إلى المبنى.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6436583a42360407e15f45ff

البيت الأبيض يخاطب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

سبائك-من-الذهب-في-صورة-من-أرشيف-رويترز.

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

image - 2023-04-12T103201.619

حريق ضخم يشتعل في عدة مبان في ألمانيا

643637df4c59b7155b107868

ترامب يكشف عن رأيه في قادة روسيا والصين وكوريا الشمالية

64364d714c59b7155b10787b

الخارجية الأمريكية تعلق على احتجاز مواطن أمريكي في ليبيا

643648b74236040d292dca59

مصدر: كييف تحشد قواتها في اتجاه كوبيانسك

أخبار متعلقة
64226ee04236041daa15d01f

قطار جديد يخرج عن مساره في الولايات المتحدة الأمريكية