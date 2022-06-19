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الأحد، 19-06-2022 03:05 م

غزلان الريم في العراق تنفق بسبب الجوع.. وتسقط أرضا

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الوكيل الإخباري- يهدد الجوع غزلان الريم النادرة في العراق بالانقراض وذلك بسبب انقطاع موارد الغذاء والجفاف حيث يبحث ما تبقى منها في محمية ساوة جنوب البلاد، عن شيء لتأكله، بعد هلاك لحق بها وأدى إلى انخفاض أعدادها من 148 إلى 87 رأسا في شهر واحد.

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فقد نفق نصف هذه الغزلان منذ 29 إبريل الماضي، ولا شيء يمكن فعله، فالأمطار كانت شحيحة هذا العام، وكذلك الدعم الحكومي بالأعلاف الضرورية لبقائها، وفق تقرير لوكالة "فرانس برس".

 

انخفاض أعدادها في شهر


كما انخفضت أعدادها في المحمية التي أنشئت عام 2007، من 148 رأساً إلى 87 في شهر واحد، وفق الطبيب البيطري تركي الجياشي مدير مشروع محمية ساوه الطبيعية في المثنى.

وفي هذا السياق، قال الجياشي إن "توقّف الإمدادات الغذائية بسبب عدم توافر الاعتمادات المالية"، شكّل سبباً رئيسياً، إلا أن "العوامل المناخية أثّرت بشكل كبير على غزلان الريم" أيضاً.

وأشار إلى أن "التطور التقني وزحف الاستثمارات الزراعية على الصحراء أدى إلى تناقص أعداد الحيوانات بالتدريج"، على مر السنوات.

 

 

 

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