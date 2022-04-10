الأحد 10-04-2022
الوكيل الاخباري

قرابة 16 ألف شخص في الأردن تلقوا لقاح كورونا خلال اسبوع

حصيلة كورونا الاسبوعية في الأردن .. 7 وفيات و 741 إصابة - ارقام

رئيس وأعضاء الهيئة المستقلة للانتخاب يؤدون اليمين أمام نائب الملك

بعد عامين.. الأردن يستورد السيارات الكهربائية من الامارات

بأوامر قضائية.. أموال تتجاوز مليار دينار ستعود للخزينة من أفواه الفاسدين

الغذاء والدواء: ايقاف 8 مصانع غذائية عن العمل

البنك الدولي: الاقتصاد الأردني تجاوز صدمة كورونا

هل من المفيد استغلال ذهب المحيطات؟‎‎

الصناعة والتجارة تؤكد وفرة الخضار المحددة سقوفها السعرية

مؤشر البورصة يكسر حاجز 2300 نقطة للمرة الأولى منذ 2011

الأحد، 10-04-2022 03:07 م

فرنسا تسمح لمصابي كورونا مشاركة الانتخابات بشرط ارتداء الكمامة

22


الوكيل الإخباري-انطلقت صباح الأحد الانتخابات الرئاسية الفرنسية، فيما تواصل البلاد تسجيل أكثر من 100 ألف إصابة بكورونا يوميا.

وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن نسبة المشاركة في التصويت بالانتخابات الرئاسية وصلت إلى 25.5 بالمئة في منتصف النهار، وهي نسبة أقل من تلك المسجلة في انتخابات 2017 (28.5 بالمئة).

وأجابت صحيفة "لوموند" الفرنسية على السؤال بالقول إن الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بكورونا خلال الأيام الماضية "مسموح لهم بالذهاب إلى مراكز الاقتراع خلال جولتي التصويت".

اضافة اعلان


وذكر المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال أعلن، في وقت سابق، أنه سيتعين على المصابين بكورونا ارتداء الكمامة، وهو ما لن يكون إجباريا بالنسبة للناخبين الآخرين.


وأضاف أتال أن التصويت "حق دستوري.. لا شيء يمنع من الذهاب إلى مراكز الاقتراع".

 

سكاي نيوز

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2022-04-10 at 4.35.43 AM

كييف تعلن مقتل 177 طفلًا جراء الهجمات الروسية

sBzO6

أوكرانيا: مقتل 19 ألفا و300 جندي روسي منذ بدء الحرب

9999167715

البرلمان المغربي:اعتماد الترجمة الفورية في اللغتين العربية والأمازيغية

220221395426101219359

تركيا .. تحييد 6 إرهابيين شمالي سوريا والعراق

196079

نواب البرلمان الإيراني يضعون شروطا لإحياء الاتفاق النووي

58584887_401

تعرّف على اشتراطات الحج لعام 2022 من داخل السعودية وخارجها

أخبار متعلقة
1ec515fb-c7aa-43f8-af25-6579b8c113f1

بدء التصويت في انتخابات الرئاسة الفرنسية

ماكرون

ماكرون يواجه منافسة شرسة في انتخابات الرئاسة اليوم

الصين٢

الصين تقيل عددا من المسؤولين لعدم استجابتهم لتفشي فيروس كورونا

624becaf4c59b766ef6dd2df

إغلاق باب تسجيل اللوائح للانتخابات النيابية في لبنان

GettyImages-1351069074

بعد ارتفاع إصابات كورونا.. آلاف الكوادر الطبية تهرع إلى شنغهاي الصينية

ةة

كورونا يكشر عن أنيابه.. ويلغي مئات الرحلات الجوية في سويسرا