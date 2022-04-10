فرنسا تسمح لمصابي كورونا مشاركة الانتخابات بشرط ارتداء الكمامة

الوكيل الإخباري-انطلقت صباح الأحد الانتخابات الرئاسية الفرنسية، فيما تواصل البلاد تسجيل أكثر من 100 ألف إصابة بكورونا يوميا.



وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن نسبة المشاركة في التصويت بالانتخابات الرئاسية وصلت إلى 25.5 بالمئة في منتصف النهار، وهي نسبة أقل من تلك المسجلة في انتخابات 2017 (28.5 بالمئة).



وأجابت صحيفة "لوموند" الفرنسية على السؤال بالقول إن الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بكورونا خلال الأيام الماضية "مسموح لهم بالذهاب إلى مراكز الاقتراع خلال جولتي التصويت".

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وذكر المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال أعلن، في وقت سابق، أنه سيتعين على المصابين بكورونا ارتداء الكمامة، وهو ما لن يكون إجباريا بالنسبة للناخبين الآخرين.



وأضاف أتال أن التصويت "حق دستوري.. لا شيء يمنع من الذهاب إلى مراكز الاقتراع".



سكاي نيوز

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