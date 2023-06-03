السبت 03-06-2023
الوكيل الاخباري

الاحتلال يعيد إغلاق مداخل في رام الله

إعلان مواعيد جولات الترخيص المتنقل الشهر الحالي

بوريل: أعرف كيف ننهي الحرب في أوكرانيا في غضون أسابيع معدودة

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في قباطية

توقعات بعدم رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة من جديد الشهر الحالي

تحذيرات للمواطنين من الوقوع في شرك المكالمات الدولية مجهولة المصدر

وزير الخارجية المصري يتوجه إلى أنقرة للمشاركة فى مراسم تنصيب أردوغان

انخفاض أسعار الذهب محليا 20 قرشا للغرام السبت

الاحتلال يعتقل شابين من ساحات المسجد الأقصى

5.46 % نسبة نمو عدد الاشتراكات بخدمات الهاتف النقال في الأردن

السبت، 03-06-2023 09:02 ص

فرنسا تقيد صرف المعاشات للمتقاعدين المغاربة وسط مطالب بتدخل الرباط

647acf71423604048f701041


الوكيل الإخباري- أعلنت باريس عن خطط لمكافحة "الاحتيال الاجتماعي" وتعزيز السيطرة على المتقاعدين الذين يعيشون بعدد من الدول بينها الجزائر والمغرب، والذين يستفيدون من مبالغ مالية بشهادات مزورة.

وقال غابرييل أتال وزير العمل والحسابات العامة الفرنسي لصحيفة "لو باريسيان" إن خطط وزارته تهدف للقضاء على الاحتيال، بمساعدة السفارات، لتعزيز السيطرة على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 85 عاما والذين يعيشون خارج الاتحاد الأوروبي.

ووفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن الصندوق الوطني للتأمين على الشيخوخة (CNAV) في فرنسا لعام 2022، فإن 1،087،595 متقاعدا يعيشون في الخارج من أصل 15،049،171 يتلقون معاشا تقاعديا، أي 7.2% من المستفيدين، مشيرا إلى أن أكثر دول الإقامة تمثيلا هي الجزائر (341،184)، البرتغال (163،850)، إسبانيا (157،074)، إيطاليا (65،829) والمغرب (60،864)

وبلغت المبالغ المتأثرة 6.8 مليون يورو لعام 2019، وهو مبلغ ضئيل مقارنة بأكثر من 4 مليارات دفعها تأمين المعاشات (أي 3.2% من الإجمالي) إلى 1.2 مليون متقاعد مقيم في الخارج. كما ظلت نسبة المعمرين بين المتقاعدين الذين يعيشون في الخارج مماثلة لتلك التي لوحظت بين السكان في فرنسا.

 وبحسب الوزير، فإن الحكومة الفرنسية تريد التحرك بسرعة حيث سيصدر مرسوم بحلول الصيف الحالي يسمح للحكومة بمراقبة المتقاعدين الذين تزيد أعمارهم عن 85 عاما في الخارج، وخاصة أولئك الذين يعيشون خارج أوروبا، أي حوالي 500000 شخص.

 وقال أتال: "من الواضح أنه ليس علينا أن نوصم أي شخص بالعار، ولكن علينا أن نتصرف بشكل ملموس، سوف نعمل من خلال القنصليات والسفارات والبنوك التي نعمل معها.

وأكد أن هذه المشكلة ليست جديدة، فمنذ عام 2020، أقر ديوان المحاسبة في تقرير أن "الإجراءات المنفذة (...) لا تغطي بشكل كاف خطر الاستمرار غير المبرر في دفع المزايا لحاملي وثائق التأمين المقيمين في الخارج والذين لم يتم الإبلاغ عن وفاتهم من قبل أقاربهم بإرسال شهادات وجود مزورة".

اضافة اعلان

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
241603

بوتين يعزي القيادة الهندية في ضحايا حادث سكة الحديد

647ae1064236042a596e4aef

بوريل: أعرف كيف ننهي الحرب في أوكرانيا في غضون أسابيع معدودة

image (44)

رئيس الإكوادور لا يعتزم الترشح للانتخابات المقبلة

647adca14c59b707f327fbb8

الجزائر.. مشروع يقضي بالسجن المؤبد للمتورطين بسرقة وتخريب الممتلكات العمومية

647acafb4236042a596e4ae6

مدفعية الجيش الروسي تدمر معقلا محصنا للقوات الأوكرانية على اتجاه زابوروجيه

647ad26e423604267b6b48bc

إندونيسيا تطرح خطة تسوية في أوكرانيا تتضمن 5 بنود

أخبار متعلقة
fc9664e2-114939432_mediaitem114939430

فرنسا.. الحكم على ساركوزي بالحبس 3 سنوات في قضية فساد

2023515193424324PD

الأجهزة الأمنية تبحث عن حاكم مصرف لبنان المركزي