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الأربعاء، 17-05-2023 12:37 م

فرنسا.. الحكم على ساركوزي بالحبس 3 سنوات في قضية فساد

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الوكيل الإخباري - حكمت محكمة الاستئناف في باريس اليوم الأربعاء، على الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بالسجن ثلاث سنوات واحدة منها مع النفاذ، بعد إدانته بالفساد واستغلال النفوذ، في خطوة غير مسبوقة لرئيس فرنسي سابق.

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وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، صدر حكمان مماثلان على محامي ساركوزي التاريخي، تياري هرتسوغ، وعلى كبير القضاة السابق جيلبرت أزيبير.


ورغم أن المحكمة قضت بأن ساركوزي سيقضي فترة الإقامة الجبرية مع وضع سوار إلكتروني، فإن الحكم كان فريدا من نوعه في فرنسا.


وأصدرت محكمة الاستئناف حكمين أيضًا يقضيان بحرمان ساركوزي لثلاث سنوات من حقوقه المدنية ما يجعله غير مؤهل لأي انتخابات، ومنع هرتسوغ من ممارسة عمله ثلاث سنوات.


بترا

 




 

 


 

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