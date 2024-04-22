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الإثنين، 22-04-2024 08:29 ص

فقدان 11 وإجلاء عشرات الآلاف جراء عواصف تضرب جنوب الصين

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الوكيل الاخباري- أفادت وسائل إعلام رسمية الاثنين، بأن 11 شخصا في عداد المفقودين بعد العواصف التي ضربت جنوب الصين، فيما تم إجلاء عشرات الآلاف بعيدا عن الأمطار الغزيرة.

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وهطلت أمطار غزيرة على إقليم غوانغدونغ الجنوبي الشاسع في الأيام الأخيرة، مما أدى إلى ارتفاع منسوب الأنهار وإثارة مخاوف من حدوث فيضانات شديدة قالت وسائل الإعلام الرسمية إنها قد تكون من النوع "الذي لا يحدث إلا مرة واحدة كل قرن".

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" نقلا عن إدارة الطوارئ إن "11 شخصا في المجمل في عداد المفقودين بعد هطول أمطار غزيرة متواصلة على أجزاء كثيرة من غوانغدونغ في الأيام الأخيرة".

وأضافت أنه تم نقل أكثر من 53 ألف شخص في جميع أنحاء المقاطعة.

 




 

 


 

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