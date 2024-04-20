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السبت، 20-04-2024 03:23 م

تايوان ترصد 21 طائرة عسكرية صينية بمحيطها

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع التايوانيّة اليوم (السبت) رصد 21 طائرة عسكريّة صينيّة في محيط الجزيرة منذ الساعة (00:15 ت.غ)، وذلك قبل شهر من تنصيب الرئيس المنتخب لاي تشينغ تي، حسبما نشرت «وكالة الصحافة الفرنسية».

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وقالت الوزارة في بيان إنّ «17 طائرة (من أصل 21) عبَرت الخطّ الأوسط» الذي يمثل حدوداً غير رسمية بين الصين وتايوان في وسط مضيق تايوان، ولا تعترف به بكين.

وأضاف أن القوات المسلحة التايوانية «تتابع هذه الأنشطة بفضل أنظمة مراقبة، ونشرت وسائل مناسبة للرد بالشكل الملائم».


وتعتبر الصين الجزيرة ذات الحكم الذاتي جزءاً لا يتجزأ من أراضيها، متوعدة باستعادتها بالقوة إن لزم الأمر.

 

الشرق الأوسط

 




 

 


 

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