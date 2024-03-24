فيديو- إمام سعودي يكشف حادثة للملك سلمان عندما كان أميرا للرياض تثير تفاعلا

الوكيل الإخباري- تفاعل رواد مواقع التواصل مع فيديو لإمام مسجد قباء في المدينة المنورة سليمان الرحيلي يروي من خلاله حادثة مؤثرة تتعلق بالملك سلمان عندما كان أميرا للرياض.



ونشر الإعلامي السعودي، عبد الله البندر، مقطع فيديو قصيرا من مقابلته مع الرحيلي خلال برنامج (مخيال رمضان) والأخير يروي واقعة تعود للملك سلمان عندما كان أميرا للرياض، حيث قال: "وقتها كان أحد سكان الرياض يأتي إلى الأمير سلمان بشكل مستمر ويقدم له النصائح وعندما مات الرجل ذهب الملك سلمان إلى عزائه وتفاجأ أولاد المتوفي وقتها، وأخبرهم سلمان وقتها كلمة وقال لهم بأن "والدكم يحبنا لو ما يحبنا ما جاء ونصحنا".

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ولاقى المقطع تفاعلا كبيرا حيث علق أحد الناشطين: "حتى نحن عموم الناس لا نقبل أي نصيحة إلا إذا كانت بالطريقة اللبقة وتكون في محلها".







ماذا فعل الملك سلمان للرجل الذي كان يأتي إليه ويسدي له نصائح؟pic.twitter.com/uQ5RRs8LKz الطريقة الشرعية لمناصحة ولي الأمرماذا فعل الملك سلمان للرجل الذي كان يأتي إليه ويسدي له نصائح؟ #سليمان_الرحيلي_في_مخيال_رمضان March 24, 2024

روسيا اليوم



