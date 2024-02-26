فولودين يدعو البرلمانيين السعوديين في الرياض لزيارة روسيا العام الجاري

الوكيل الإخباري - بحث رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين ورئيس مجلس الشورى السعودي عبد الله آل الشيخ، خلال اجتماعهما في الرياض، قضايا تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين.

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أفادت بذلك وكالة "نوفوستي"، حيث دعا فولودين، خلال اللقاء، البرلمانيين السعوديين لزيارة روسيا عام 2024، وتابع: "لقد ناقشنا مسألة توقيع اتفاقية بين مجلس الدوما الروسي ومجلس الشورى السعودي، وسيكون من الصواب القيام بذلك أثناء زيارتكم لنا في روسيا".



وقال فولودين: "إن حجم التجارة بين بلدينا آخذ في النمو، ويتعين القول إننا نعمل بشكل أكثر نشاطا في مجال التعاون الإنساني. لهذا، فمن المهم جدا بالنسبة لنا أن يصبح عملنا منهجيا، ونحتاج إلى بذل كل ما في وسعنا لتوفير الدعم التشريعي للقرارات المتخذة على مستوى رؤساء الدول: ملك المملكة العربية السعودية والرئيس الروسي".



ووفقا لرئيس مجلس الدوما، فإن أحد الجوانب المهمة لتطوير الحوار البرلماني سيكون إدخال أشكال جديدة للتعاون.

RT