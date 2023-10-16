فيديو.. الأمطار الغزيرة تغرق شوارع بيروت

الوكيل الإخباري- غمرت مياه الأمطار مناطق عدة في لبنان وحولت بعض الطرق إلى أنهار جرفت المركبات، وعلقت حركة السير.
وانتشرت صور وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي من مختلف المناطق اللبنانية توثق الامطار الغزيرة التي تعرضت لها .
من داخل نفق المطار خط الجنوب بيروت النفق الثاني عائلة بأكملها تغرق من ام واب وثلاثة أطفال والمياه أصبحت لثلثي السيارة وتغمرهم— مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) October 16, 2023
نرجو من الفرق المختصة التوجة الى نفق المطار لإنقاد العائلة@alihamie_lb pic.twitter.com/S7miqc5yoN
طريق المطار pic.twitter.com/nMDC3CSsEd— مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) October 16, 2023
انفاق المطار و الاوزاعي مقطوعة بالاتجاهين pic.twitter.com/L8YMWx6qhe— مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) October 16, 2023