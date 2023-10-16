فيديو.. الأمطار الغزيرة تغرق شوارع بيروت

الوكيل الإخباري- غمرت مياه الأمطار مناطق عدة في لبنان وحولت بعض الطرق إلى أنهار جرفت المركبات، وعلقت حركة السير.



وانتشرت صور وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي من مختلف المناطق اللبنانية توثق الامطار الغزيرة التي تعرضت لها .

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نرجو من الفرق المختصة التوجة الى نفق المطار لإنقاد العائلةpic.twitter.com/S7miqc5yoN من داخل نفق المطار خط الجنوب بيروت النفق الثاني عائلة بأكملها تغرق من ام واب وثلاثة أطفال والمياه أصبحت لثلثي السيارة وتغمرهمنرجو من الفرق المختصة التوجة الى نفق المطار لإنقاد العائلة @alihamie_lb October 16, 2023

روسيا اليوم