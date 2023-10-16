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الإثنين، 16-10-2023 02:38 م

فيديو.. الأمطار الغزيرة تغرق شوارع بيروت

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الوكيل الإخباري- غمرت مياه الأمطار مناطق عدة في لبنان وحولت بعض الطرق إلى أنهار جرفت المركبات، وعلقت حركة السير.

وانتشرت صور وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي من مختلف المناطق اللبنانية توثق الامطار الغزيرة التي تعرضت لها .

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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