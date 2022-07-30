فيديو- مراسم استبدال كسوة الكعبة المشرفة

الوكيل الإخباري - يتم تطريز كسوة الكعبة المشرفة باستخدام 120 كيلوغراما من المذهبات، و100 كيلوغرام من الفضة المطلية بماء الذهب، و760 كيلوغراماً من الحرير.

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جرت، ليل الجمعة، مراسم استبدال كسوة الكعبة المشرفة. وتم نقل الكسوة إلى الكعبة مع إطلالة العام الهجري الجديد.



وتابع العالم الإسلامي في بث مباشر، مراسم استبدال كسوة الكعبة، الذي استغرق 4 ساعات.



وهذه هي المرة الأولى بعد صدور توجيهات رسمية بتغيير موعد الاستبدال من ليلة التاسع من ذي الحجة إلى مطلع السنة الهجرية، وأشرفت رئاسة الحرمين الشريفين على مراسم استبدال الكسوة.



وتقوم رئاسة الحرمين بالإشراف على حياكة وتطريز وتجهيز ثوب الكعبة المشرفة وعبر العديد من الأقسام المختلفة والآلات الحديثة، حيث يصل عدد العاملين على صناعة ثوب الكعبة المشرفة 220 صانعا وإداريا.



وأكد الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن السديس، أن القيادة الحكيمة سبّاقة لكل ما من شأنه الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين، وأنها أولت الكعبة المشرفة جل اهتمامها من خلال العناية بها وصيانة كسوتها، وإحلال كسوة جديدة لها كل عام، لما لها من قدسية عظيمة لدى عموم المسلمين.



وتُبدل كسوة الكعبة مطلع العام الهجري بـ"الثوب الأغلى" الذي يصنع من الحرير الطبيعي الخالص المصبوغ باللون الأسود ويزدان بآيات قرآنية وزخارف إسلامية مطرّزة تطريزاً بارزاً بالذهب. ويبلغ ارتفاع الثوب 14 متراً، وبالثلث الأعلى منه يوجد حزام عرضه 95 سنتيمتراً، وطوله 47 متراً، ومكون من 16 قطعة محاطة بشكل مربع من الزخارف الإسلامية.

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