فيديو وصور .. لحظة ملاحقة المتسببين في مقتل أفراد من الشرطة المصرية

الوكيل الإخباري - نشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، فيديو للحظة ملاحقة الإرهابيين المتسببين في قتل عدد من أفراد الشرطة المصرية في كمين قرب قناة السويس في الإسماعيلية.

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وانتشر الفيديو على نطاق واسع تحت عنوان: "تم تصفية منفذي العمل الإرهابي بعد محاصرتهم بالقصاصين الإسماعيلية".



ووقعت اشتباكات بين قوات الأمن المصرية وعناصر مجهولة في مدينة الإسماعيلية قرب قناة السويس، حيث سقط عدد من القتلى والمصابين نتيجة الاشتباك.



كما نشرت وسائل إعلام مصرية صورة لجثة منفذ الهجوم على قوة أمنية في محيط مسجد الصالحين بالإسماعيلية.







روسيا اليوم