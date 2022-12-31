السبت 31-12-2022
الوكيل الاخباري

اقتصاد العالم في 2022.. أحداث سببت خسائر تريليونية وانهيارات كبرى

الصحة تعلن مراكز التطعيم ضد كورونا - أسماء

كم تبلغ كميات النفط الخام التي استوردها الأردن من العراق في 2022 ؟

مقتل مدني وإصابة اثنين في قصف أوكراني لجمهورية دونيتسك

كيف كان أداء الذهب عالمياً أمام الدولار في 2022؟

ارتفاع أسعار الذهب في الأردن بآخر يوم من عام 2022

سيئول: كوريا الشمالية أطلقت 3 صواريخ باليستية تجاه البحر الشرقي

خروج 5 دول من مجلس الأمن ودخول 5 أخرى

صور - إصابة بانقلاب مركبة على نزول صافوط باتجاه البقعة

قرار أممي يطلب فتوى محكمة العدل بشأن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والقدس

السبت، 31-12-2022 07:04 ص

فيديو وصور .. لحظة ملاحقة المتسببين في مقتل أفراد من الشرطة المصرية

7


الوكيل الإخباري - نشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، فيديو للحظة ملاحقة الإرهابيين المتسببين في قتل عدد من أفراد الشرطة المصرية في كمين قرب قناة السويس في الإسماعيلية.

اضافة اعلان


وانتشر الفيديو على نطاق واسع تحت عنوان: "تم تصفية منفذي العمل الإرهابي بعد محاصرتهم بالقصاصين الإسماعيلية".


ووقعت اشتباكات بين قوات الأمن المصرية وعناصر مجهولة في مدينة الإسماعيلية قرب قناة السويس، حيث سقط عدد من القتلى والمصابين نتيجة الاشتباك.


كما نشرت وسائل إعلام مصرية صورة لجثة منفذ الهجوم على قوة أمنية في محيط مسجد الصالحين بالإسماعيلية.

 



روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
63afd5884236047143013ab3

مقتل مدني وإصابة اثنين في قصف أوكراني لجمهورية دونيتسك

63afb0624c59b74a81621ccd

سيئول: كوريا الشمالية أطلقت 3 صواريخ باليستية تجاه البحر الشرقي

464096

خروج 5 دول من مجلس الأمن ودخول 5 أخرى

63afbe8d4236046f2a453226

العثور على مخبأ أسلحة وذخائر لمسلحين أوكرانيين في لوغانسك

35346

سياسي فرنسي يكشف لأوروبا حقيقة زيلينسكي المرة

و

قرار أممي يطلب فتوى محكمة العدل بشأن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والقدس

أخبار متعلقة
اس

بيان من الحكومة المصرية بعد مقتل ضباط مصريين قرب قناة السويس