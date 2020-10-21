فيضانات ورياح عاتية تضرب بريطانيا وتتسبب في اضطراب حركة السفر

الوكيل الاخباري – أكد الخبير في مكتب الأرصاد الجوية البريطانية، أولي كلايدون، إن العاصفة الاستوائية باربرا "ستجلب بعض الرياح والأمطار إلى أجزاء من المملكة المتحدة، والرياح يمكن أن تكون قوية بشكل خاص عبر "المواقع الساحلية المكشوفة" وعبر مضيق دوفر. وسيكون هناك 22 إنذارا أو تحذيرا بشأن فيضانات في بريطانيا، منها 12 في إنجلترا و7 في اسكتلندا و3 في ويلز.
مضيفا: "أي معابر للعبارات يمكن أن تكون صعبة للغاية كما يواجه ركاب العبارات تأخيرا في مواعيد رحلاتهم وإلغاء بعضها مع صدور تحذيرات للسائقين بضرورة توخي أقصى درجات الحذر"، حسب ما ورد عن موقع "dailymail" البريطاني الشهير.
Brace for Storm Barbara: Britain will be hit by 40mph gales and a fortnight's worth of rain in three hours tomorrow https://t.co/ZM3dFRUZGs— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) October 21, 2020
قال كلايدون إن المملكة المتحدة يمكن أن تتوقع طقسًا "غير مستقر" لبقية الأسبوع.
وأعلن رئيس الأرصاد بمكتب الأرصاد الجوية فرانك سوندرز: "نتوقع هطول أمطار أو زخات مطر في العديد من المناطق اليوم الأربعاء، وربما تكون غزيرة وعاصفة في الجنوب الشرقي".
Storm Barbara brings heavy rain and flood risk to UK as weather warnings issued https://t.co/IrK6VZ30kP pic.twitter.com/2auCsF13WM— ITV News (@itvnews) October 21, 2020
والجدير بالذكر أن العاصفة باربرا قد ضربت إسبانيا والبرتغال قبل أن تصل إلى بريطانيا، وتسببت بأعاصير شديدة وأمطار غزيرة.
المصدر : سبوتنك