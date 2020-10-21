الأربعاء 21-10-2020
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الأربعاء، 21-10-2020 01:04 م

بسبب العاصفة الاستوائية باربرا

فيضانات ورياح عاتية تضرب بريطانيا وتتسبب في اضطراب حركة السفر

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الوكيل الاخباري – أكد الخبير في مكتب الأرصاد الجوية البريطانية، أولي كلايدون، إن العاصفة الاستوائية باربرا "ستجلب بعض الرياح والأمطار إلى أجزاء من المملكة المتحدة، والرياح يمكن أن تكون قوية بشكل خاص عبر "المواقع الساحلية المكشوفة" وعبر مضيق دوفر. وسيكون هناك 22 إنذارا أو تحذيرا بشأن فيضانات في بريطانيا، منها 12 في إنجلترا و7 في اسكتلندا و3 في ويلز.

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مضيفا: "أي معابر للعبارات يمكن أن تكون صعبة للغاية كما يواجه ركاب العبارات تأخيرا في مواعيد رحلاتهم وإلغاء بعضها مع صدور تحذيرات للسائقين بضرورة توخي أقصى درجات الحذر"، حسب ما ورد عن موقع "dailymail" البريطاني الشهير.

 


وقال كلايدون إن هبوب الرياح يمكن أن تصل إلى 40 ميلا في الساعة عبر مضيق دوفر، وأضاف: "الرياح سوف تشمل كل البلاد ولكن الرياح الأقوى وهي أشبه بالعاصفة تقتصر على جنوب شرق المملكة المتحدة".


قال كلايدون إن المملكة المتحدة يمكن أن تتوقع طقسًا "غير مستقر" لبقية الأسبوع.


وأعلن رئيس الأرصاد بمكتب الأرصاد الجوية فرانك سوندرز: "نتوقع هطول أمطار أو زخات مطر في العديد من المناطق اليوم الأربعاء، وربما تكون غزيرة وعاصفة في الجنوب الشرقي".

 


وأضاف مكتب الأرصاد الجوية: "لا توجد مؤشرات في التوقعات لبقية شهر أكتوبر لظروف الطقس، ومن المحتمل تساقط ثلوج كثيفة، ويقتصر ذلك على التلال الاسكتلندية". 


والجدير بالذكر أن العاصفة باربرا قد ضربت إسبانيا والبرتغال قبل أن تصل إلى بريطانيا، وتسببت بأعاصير شديدة وأمطار غزيرة.

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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