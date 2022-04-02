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السبت، 02-04-2022 12:34 م

روسيا تعلن تقدماً عسكرياً في أوكرانيا

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الوكيل الإخباري-أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، تحقيق تقدم عسكري في عدد من المحاور بأوكرانيا، موضحة أنه تم تدمير 67 موقعا عسكريا أوكرانيا خلال الليلة الماضية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إنه تم "استهداف" مطارات عسكرية أوكرانية بمدينتي بولتافا ودنيبروبيتروفسك، بصواريخ عالية الدقة.
كما أعلنت إسقاط مروحيتين من طراز "مي 24"، بالإضافة إلى 24 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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من جانبها، أكدت المخابرات العسكرية البريطانية، في وقت سابق السبت، أن القوات الأوكرانية تواصل تقدمها ضد القوات الروسية المنسحبة في محيط العاصمة كييف.

 

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في نشرة دورية، إن هناك تقارير تفيد أيضا بانسحاب القوات الروسية من مطار هوستوميل القريب من العاصمة، والذي كان محل قتال منذ اليوم الأول للصراع.

سكاي نيوز

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