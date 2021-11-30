الثلاثاء 30-11-2021
الوكيل الاخباري

الاتحاد الأوروبي يعلن عن دعم بقيمة 164 مليون يورو للأردن

إعادة 229 مواطنا لمنازلهم بحسب وثيقة الجلوة العشائرية في الزرقاء

المعونة الوطنية يُعلن شروط الاستفادة من الدعم التكميلي

خطة مرورية في العقبة استعدادا لنصف ماراثون البحر الأحمر

رغم ارتفاع الإصابات.. التربية تؤكد : الامتحانات النهائية ستبقى وجاهية

بعد إدراج الأردن بالقائمة الحمراء.. هام للأردنييين الراغبين بالسفر إلى قطر

اصحاب المعاصر : انتاج 18 الف طن من زيت الزيتون حتى الان

مجلس النواب يواصل انتخاب لجانه الدائمة -أسماء

الصفدي يؤكد للاتحاد الأوروبي على ضرورة دعم المجتمع الدولي للاجئين في الأردن

1000 ميغاواط من مصر الى الأردن في 2024

الثلاثاء، 30-11-2021 12:28 م

فريق التحقيق في محاولة اغتيال الكاظمي يكشف الأدلة

20211126221827708ZJ


الوكيل الإخباري-كشف مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، أن فريق التحقيق في محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، فجر الأدلة دون أن يأخذ منها البصمات.

اضافة اعلان

 

وقال الأعرجي في مؤتمر صحفي، أمس الاثنين، إن طائرتين مسيرتين تم استخدامها في قصف منزل رئيس الوزراء، مشيرا إلى أن المسيرتين والذخيرة التي تم استخدامها من صنع محلي عراقي.


وأوضح أن المسيرتين قصفتا منزل الكاظمي بمقذوفين، أحدهما استهدفا سطح المنزل، والآخر سقط في باحته، وأن أحد المقذوفين لم ينفجر.


وأعرب عن أسفه من عدم قيام خبير المتفجرات بواجبه "بالشكل الصحيح"، مؤكدا أنه من الطبيعي أن ترفع الفرق الجنائية البصمات من أي مسرح جريمة.
وأضاف أن الأبحاث لا تزال متواصلة وأنه لم يتم حتى الآن توجيه الاتهامات إلى أي شخص أو جهة.

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
201712271232133213

مصر تعلن اجراءات لمواجهة متحور أوميكرون

288141-1887582310

مصر والإمارات تبحثان تطور العلاقات العسكرية بين الجانبين

1035297512_0_559_2238_1966_1920x0_80_0_0_22bd2d69c3622e1071fd6ffbc00205bc

لافروف: الولايات المتحدة أحاطت روسيا بقواعد عسكرية

52018784710475

التحالف العربي يعلن استهداف موقع للحرس الثوري الإيراني في صنعاء

61a5d76e4236044b906adb80

مصر على موعد مع موجة برد قاسية وثلوج

61a5cc8b4c59b736b34858d3

العراق: الخطوط الجوية تلغي رحلة لإجلاء العراقيين العالقين على الحدود

أخبار متعلقة
EtTf3_tXYAMF1-w

مستشار الكاظمي: كشف بعض الحقائق عن محاولة الاغتيال خلال أيام

61954c5e423604305611e6f2

ايران: وحدة واستقرار العراق موضوع استراتيجي ولا يجوز المساس به

20200618_110959-179

أميركا: أوامر محاولة اغتيال الكاظمي لم تصدر من إيران

czo1NToiaHR0cHM6Ly9pbWcuc291dGFsb21tYS5jb20vbGFyZ2UvMjAyMDEyMjgwODUzNTU1MzU1LmpwZyI7

الأجهزة الأمنية العراقية تحدد 3 أشخاص وراء محاولة اغتيال الكاظمي

9999143222

موسكو تدين الاعتداء على رئيس الوزراء العراقي

تنزيل

قائد فيلق القدس في بغداد بعد محاولة اغتيال الكاظمي