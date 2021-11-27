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السبت، 27-11-2021 10:50 ص

مستشار الكاظمي: كشف بعض الحقائق عن محاولة الاغتيال خلال أيام

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الوكيل الإخباري-أعلن مشرق عباس، المستشار السياسي الخاص لرئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، يوم الجمعة، أن الأيام المقبلة ستشهد الكشف عن بعض الحقائق والأفلام والصور عن محاولة اغتيال الكاظمي.

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وكتب على حسابه في "تويتر": "الأيام القادمة ستشهد الكشف عن بعض الحقائق والأفلام والصور، والأدلة عن عملية الاستهداف الغادرة التي نفذها الإرهابيون ضد رئيس وزراء جمهورية العراق السيد مصطفى الكاظمي".


وأضاف: "لن ننتبه إلى محاولات التضليل، كما نأسف لمن يتأثر بها غافلا، والحقيقة لا تموت".

 

روسيا اليوم

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