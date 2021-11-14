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الأحد، 14-11-2021 12:52 م

أميركا: أوامر محاولة اغتيال الكاظمي لم تصدر من إيران

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الوكيل الإخباري-أفاد مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين ترجيحهم أن إيران لم تصدر أوامر شن محاولة اغتيال رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي وفق تقرير لشبكة "ان بي سي نيوز " الأمريكية، صدر يوم السبت،.

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وذكر التقرير، أن "قوى لميليشيات شيعية سلحتها طهران ودعمتها، هي التي نفذت الهجوم".


ونقل التقرير عن مسؤول عسكري أمريكي كبير واثنان من كبار المسؤولين الأمريكيين السابقين أقوالهم، إن "محاولة الاغتيال تظهر أن طهران كافحت من أجل احتواء قادة الميليشيات الشيعية المتناحرين، منذ أن اغتالت واشنطن نائب قائد الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وقادة قوة القدس الإيراني قاسم سليماني في يناير العام 2020".


وأشارت الشبكة في تقريرها إلى أن "مسؤولين حاليين وسابقين وخبراء إقليميين يقولون إن تصميم الطائرات المسيرة ومكوناتها تشبه المسيرات الأخرى التي تستخدمها الميليشيات المدعومة من إيران منذ يوليو العام 2020، بما في ذلك عدد من الهجمات الفاشلة على مجمع السفارة الأمريكية".


وفي وقت سابق كشفت روسيا اليوم عن تفاصيل اجتماع رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي وقائد فيلق القدس الإيراني اسماعيل قاآني الذي قال إن "سياسة التهديد التي يتعرض لها الكاظمي لا تمثل طهران، ولن تتبنى إيران ذلك".

روسيا اليوم

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