الأحد 25-06-2023
الوكيل الاخباري

جمعية وكلاء السيارات: إلزام التجار بتقديم كفالة خطية يصب في مصلحة المستهلك مباشرة

الامانة تؤكد على أماكن بيع الاضاحي- أسماء

توضيح حول فيديو متداول لمواطن تم الحجز على أمواله لعدم تسديده فاتورة المياه

الخدمات الطبية الملكية تعلن قائمة القبول ببرنامج الإقامة

بلدية إربد الكبرى تُحدد دوام السوق المركزي خلال عيد الأضحى

حماية المستهلك: من حق المواطن الحصول على أضاحي بأسعار عادلة

ديوان الخدمة المدنية يطلق جائزة الموظف المثالي

شكاوى من عدم توفر حليب "حساسية حليب البقر" في مستشفى السلط والصحة توضح

3 شركات أردنية على قائمة مجلة فوربس الشرق الأوسط بين أقوى الشركات لعام 2023 - أسماء

صناعيون: السعودية سوق واعدة أمام صناعة الغذاء الأردنية

الأحد، 25-06-2023 10:54 ص

قتيلان و3 مفقودين جراء فيضانات في تشيلي

image - 2023-06-25T105655.412


الوكيل الإخباري - قضى شخصان وفُقد ثلاثة آخرون، إثر فيضانات سبّبتها أمطار غزيرة في وسط تشيلي، وفق ما أعلن الرئيس غابرييل بوريك.

اضافة اعلان

 

وقال بوريك: للأسف مات شخصان نتيجة سقوط أشجار وفُقد ثلاثة.

وأضاف أن أكثر من ألف شخص توجهوا إلى ملاجئ موقتة، مشيراً إلى أن بلديات عدة في منطقة فالبارايسو تشهد انقطاعاً في المياه.

 

ومن بين المفقودين رجل إطفاء كان يشارك في عمليات الإنقاذ.


وبعد زيارته عائلات متضررة في بلدية تالاغانتي على بعد 40 كيلومتراً غربي العاصمة سانتياغو، أعلن مكتب الرئيس، أن الوضع حساس جداً في أربع مناطق تقع جنوبي العاصمة.


وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ في منطقة ممتدة من فالبارايسو شمال غرب سانتياغو إلى بيوبيو الواقعة جنوباً، على أن تخصّص لها موارد لإصلاح البنية التحتية والمساكن.

 

البيان

 




 

 


 

إقرأ ايضا
649803ac42360406805d8b83

سوريا.. مقتل 4 عناصر شرطة بكمين إرهابي في ريف درعا

649801294236047c933a9f7f

الرئيس الكازاخي يعقد اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الوطني

6497f2f342360406805d8b7c

الفرنسيون غاضبون من تصريح ماكرون حول بوتين

asabnews_2020-11-22_11-22-35_213989

انتخابات رئاسية في غواتيمالا وسط أجواء من التشاؤم

6497f7c64236047c933a9f71

إسقاط مسيرة أوكرانية في مقاطعة بيلغورود غربي روسيا

reuters_com_2023_newsml_RC2IP1ACMBN7

هدوء في روستوف بعد مغادرة بريغوجين ومقاتلي فاغنر

أخبار متعلقة
647725cb423604243640e91b

إيران: أسطولنا الجوي مستعد لتسيير رحلات إلى مصر

647705f14c59b77d90331f80

الحكومة الروسية تفرض حظرا مؤقتا على تصدير خراطيش الرصاص

image - 2023-05-31T093930.845

البيت الأبيض: لا مؤشر على تمديد الموعد المحتمل للتخلف عن سداد الدين

مقديشيو-1

انتخابات الصومال بالاقتراع العام المباشر اعتباراً من 2024

image (27)

زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب تشيلي

1248013183

مسؤول أوكراني كبير: الهجوم المضاد جاهز... وقد يبدأ غداً